Projeto “Ligação do Bem” conecta professores e alunos durante a pandemia

A relação entre professor e aluno vai muito além do momento da aula com o ensinamento de conteúdos, nesse sentido, a interação também acontece antes e depois das aulas, nos corredores, nos intervalos etc.

Essa conexão estabelecida no dia a dia escolar é considerada por muitos educadores essencial para o processo de ensino aprendizagem. Contudo, com a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19, essa conexão foi prejudicada.

Por esse motivo, o Ensina Brasil está promovendo um projeto criado por professores para conectar educadores e estudantes durante a pandemia. O projeto é intitulado LigAção do Bem e tem como objetivo driblar a falta de contato imposta pelo afastamento social.

Nesse sentido, o ponto de partida do projeto LigAção do Bem é uma chamada telefônica com duração de vinte minutos.

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 92% dos lares brasileiros contam com pelo menos um aparelho celular nas casas, assim, a ligação telefônica se apresenta uma ótima alternativa para alcançar o maior número de estudantes.

O projeto incentiva professores a realizarem uma ligação para pelo menos um de seus alunos, com a finalidade de humanizar sua relação. Com a ação, os criadores acreditam que a conexão permita a ampliação da sensação de pertencimento a uma comunidade escolar, o que é de suma relevância para o bom desenvolvimento dos estudantes.

Sobre a ligação

Você Pode Gostar Também:

O projeto LigAção do Bem conta com um site que foi criado justamente para auxiliar os professore na realização da ligação.

Nesse sentido, a ligação deve ser não para tratar de assuntos referentes ao ensino diretamente, como a cobrança de alguma atividade ou trabalho, mas sim para estabelecer uma comunicação afetiva, para saber como o aluno tem se sentido, por exemplo.

Assim, o site apresenta um material bem desenvolvido com direcionamentos para os professores que desejam participar do projeto. É possível encontrar um passo a passo para se preparar para a conversa, um mapa de temas a abordar durante a ligação e um guia de cuidados que devem ser tomados. Clique aqui para acessar o site do projeto.

É importante ressaltar que o objetivo do projeto não é terapêutico. A ligação objetiva mostrar para o aluno que ele não está sozinho e não foi esquecido por seu professor.

Gostou deste texto? Deixe seu comentário.