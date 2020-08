promessa que Barcelona contratou por R$ 194 milhões e ainda nem jogou recebe proposta de R$ 312 milhões do Leicester

A trajetória de Francisco Trincão no Barcelona pode acabar antes mesmo de começar. Contratado em janeiro por 31 milhões de euros (R$ 193,58 milhões na cotação atual) junto ao Braga, o atacante agora interessa ao Leicester City, que fez uma oferta pelo jogador, segundo o jornal inglês Guardian.

A publicação aponta que o quinto colocado da última Premier League realizou uma proposta de empréstimo de dois anos com obrigação de compra por 50 milhões de euros (R$ 312,23 milhões).

Por conta da pandemia do coronavírus, que postergou o encerramento do Campeonato Português, o jogador de 20 anos ficou até o fim de julho no Braga. Pelos catalães, ele assinou um vínculo até o meio de 2025 com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (R$ 3,122 bilhões).

De acordo com o Guardian no texto assinado por Fabrizio Romano, o “Barcelona não está disposto a vender, mas está desesperado em levantar fundos, e se jogadores que eles querem que se mudem, como Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé, não saiam, eles irão considerar um acordo por Trincão”.

Na última edição do Campeonato Português, o atacante disputou 27 partidas (17 como titular) e somou oito gols e seis assistências.