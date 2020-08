Pronampe: Saiba como conseguir crédito para pequena empresa

Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou mais R$ 12 bilhões para o Programa de Apoio às Empresas de Porte Pequeno (Pronampe). O primeiro aporte foi de cerca de R$ 16 bilhões e foi todo consumido em aproximadamente um mês.

O Pronampe foi feito para microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Os grandes bancos operam no programa. O limite de crédito de cada operação é de 30% do faturamento do ano passado.

No caso de empresas criadas há menos de um ano, o valor do crédito pode ser de até 50% do capital social ou 30% da média de faturamento mensal, dependendo de qual opção for mais vantajosa.

Ou seja, por exemplo, para empresas com mais de um ano de operação, o faturamento deve ser de até R$ 300 mil, com limite liberado de R$ 90 mil. Empresas com menos de um ano em operação, média de faturamento de R$ 30 mil, capital social de R$ 50 mil e crédito liberado de R$ 9 mil, por faturamento, ou R$ 25 mil, por capital social.

A expectativa é que os recursos do Pronampe estejam disponíveis a partir de 15 de agosto de 2020. O programa deve funcionar até dezembro. Entretanto, antes do fim, mais R$ 12 bilhões devem ser adicionados.

O pedido do Pronampe deve ser feito virtualmente, em www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa. Clique em “Tenho interesse”, seguido de “Clique aqui para continuar” e faça login. Se não tiver login, faça o cadastro. Por fim, um gerente da CEF irá entrar em contato para dar melhores orientações e oferecer as condições de crédito para a empresa. A solicitação de linha de crédito deve ser feita até 19 de agosto. O prazo pode ser prorrogado.