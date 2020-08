Prouni 2020: Confira o resultado da lista de espera do segundo semestre

A lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) foi divulgada nesta segunda-feira, 24 pelo Ministério da Educação (MEC).

Os inscritos na lista precisam entrar em contato diretamente com as instituições de ensino superior requisitadas. Eles deverão comprovar as informações registradas no cadastro do programa até sexta-feira, dia 28.

Somente com os dados checados pela universidade escolhida se torna possível a matrícula e, claro, a aprovação da bolsa, seja de 50% ou 100%.

Além das informações básicas de inscrição, o Prouni tem como critérios comprovar a renda per capta e familiar do candidato. Bem como verifica o histórico escolar. Ambas ações constam no edital do programa para que a seleção seja efetivada de acordo com as regras.

Quer conferir o resultado da lista de espera do Prouni? Então acesse a página oficial de login do Prouni clicando aqui.

Como conseguir uma bolsa pelo Prouni

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares.

Para concorrer ao benefício, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (bolsa integral) ou de até 3 salários mínimos (bolsa parcial). Também precisa ter feito o Enem, com nota mínima de 450 pontos em cada prova. Também não deve ter zerado na redação.

Além disso, é preciso se encaixar em uma das seguintes condições:

ter cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular, como bolsista integral;

ter alguma deficiência;

ser professor na rede pública (nesse caso, não é necessário comprovar renda).

Bolsas ofertadas no 2º semestre

De acordo com o MEC, para o segundo semestre deste ano, 167.780 bolsas de 1.061 instituições particulares de ensino superior ficaram à disposição dos candidatos.

Destas, 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais. Ou seja, 100% e 50% respectivamente.

O sistema permite que os candidatos escolham até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa, assim como a modalidade de concorrência.

Datas do Prouni do 2º semestre de 2020

Divulgação da lista de espera: 24 de agosto

Comprovação das informações junto às instituições de ensino: de 24 a 28 de agosto

Clicando aqui você pode conferir o edital completo do Prouni para o segundo semestre de 2020.

