Prouni: candidatos podem participar da lista de espera até esta quinta, 20

O prazo da inscrição para entrar na lista de espera do Prouni – Programa Universidade Para Todos termina nesta quinta-feira, dia 20.

Os candidatos ao Prouni do segundo semestre podem se manifestar a partir de sua própria inscrição no programa. É uma saída para aqueles que não foram convocados para as duas primeiras chamadas.

Essa é a última etapa de seleção, portanto, vale a pena ser requisitada pelos participantes que almejam cursar uma graduação ainda em 2020.

O passo a passo de inscrição ocorre na página oficial do Prouni. Deve-se utilizar o mesmo login e a senha para entrar na candidatura inicial do programa.

Segundo o Ministério da Educação cada curso e turno terá uma lista de espera. A oferta será destinada a quem solicitar primeiro, não havendo uma seleção por cotas ou qualquer outra.

Requisitos para participar da lista de espera do Prouni

Pode participar da lista de espera relativa ao curso escolhido como primeira opção na inscrição:

Candidato que não tenha sido pré-selecionado em nenhuma das chamadas regulares

Candidato pré-selecionado para a sua segunda opção de curso, mas não ouve formação de turma

Pode participar da lista de espera relativa ao curso escolhido como segunda opção na inscrição:

Candidato não tenha sido pré-selecionado em nenhuma das chamadas regulares;

Quando não houve formação de turma na primeira opção de curso, ou de não haver bolsas disponíveis na primeira opção de curso;

Candidato pré-selecionado para a primeira opção de curso, mas que por motivo de não formação de turma tenha sido reprovado.

Como proceder em caso de convocação

Os estudantes da lista de espera que forem pré-selecionados para receber a bolsa devem comparecer às instituições de ensino até o dia 28 e entregar os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição.

Quem perder o prazo ou não comprovar os dados será desclassificado. A divulgação do resultado acontece na próxima segunda-feira, 24.

Lembrando que o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais, ou seja, as matrículas são pagas pelo governo em 100% e 50% respectivamente. São vagas disponíveis em instituições particulares de educação superior do Brasil inteiro. Nesta edição, 440,6 mil estudantes inscritos disputaram 167,7 mil bolsas em 1.061 instituições.