Próxima novela da Globo ganha novo título por causa da pandemia

A novela que sucederá Salve-se Quem Puder na faixa das 19h da Globo teve o seu título revisto. Antes do início da pandemia, a nova produção tinha A Morte Pode Esperar como nome escolhido pela direção da emissora carioca. Por causa da atual situação do país e do mundo, a mudança veio à tona.

De acordo com as informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o canal da família Marinho bateu o martelo e mudou o título para Quanto Mais Vida Melhor. A trama escrita por Mauro Wilson ganhou previsão de estreia para 2021.

Na história, Giovanna Antonelli será uma empresária do ramo da beleza. Mateus Solano interpretará um cirurgião cardíaco. Já Vladimir Brichta será um jogador de futebol que busca a retomada da carreira, e Valentina Herszage dará vida a uma golpista.

No início da novela, os quatro sofrerão um acidente aéreo fatal. No céu, o quarteto será recebido por Deus, que avisará que eles poderão voltar a viver, pois tudo não passou de uma confusão, mas garantirá: um deles morrerá dentro de seis meses.

A trama também contará com um triângulo amoro entre veteranos: Marcos Caruso, Elizabeth Savala e Claudia Jimenez. Aracy Balabanian estará entre as estrelas do elenco, que será dirigido por Allan Fiterman.

Prevista para o primeiro semestre de 2021, Quanto Mais Vida Melhor será ambientada na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Mesmo com tudo paralisado, o autor não deixou a história de lado e segue escrevendo.