PS Now aparece na PSN brasileira e gera rumor sobre vinda do serviço

Alguns usuários se depararam com uma situação curiosa na PSN Brasileira hoje (05): um banner com o serviço PS Now totalmente em português, dando indícios de que a Sony pode trazer o serviço de download e streaming de games ao país em breve. As informações pipocaram na internet, mas Niemerson Oliveria, o nosso editor do Click Jogos, comprovou ao ligar o PS4 e ver o banner por lá.

O Xbox Game Pass é um dos serviços mais importantes da atualidade e oferece a possibilidade de os jogadores baixarem e jogarem mais de 100 games por uma mensalidade baixa. No PlayStation existe o PS Now, que tem funções similares (alguns títulos específicos podem ser baixados), mas aposta na proposta de streaming para rodar jogos de PS4 e até títulos de PS3.

O banner aparentemente já foi removido, mas o nosso colaborador Niemerson conseguiu tirar um print. Confira:

Fonte: Voxel/Niemerson Oliveira

Apesar de ter aparecido para muitas pessoas, alguns usuários acreditam que isso possa ser um anúncio traduzido para quem utiliza contas da PSN US ou outras regiões. Contudo, de qualquer forma temos uma propaganda 100% traduzida para PT-BR e isso pode ser um indício de que o serviço PS Now vai desembarcar em breve no Brasil.

No caso do nosso colaborar Niemerson, a conta em que o banner apareceu foi a americana (e na brasileira ele não estava visível).

O Voxel entrou em contato com o PlayStation Brasil para procurar mais informações sobre o ocorrido.

PS Now aparece na PSN brasileira e levanta rumores sobre a vinda do serviço via Voxel