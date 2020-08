Pyong Lee considera participação em novo reality e fala do abandono da mãe

Pyong Lee já era famoso por conta do seu canal no YouTube, que mostrava humor, mágicas e hipnose. O famoso viu sua visibilidade aumentar ao participar do BBB 2020 e, com isso, também notou que a curiosidade com sua vida pessoal disparou entre o público.

O ex-BBB participou do segundo e do paredão com mais votos da história e teve uma participação marcante no reality show. Em entrevista à GQ Brasil, Pyong citou a hipótese de participar novamente do Big Brother Brasil: “Talvez. Só que em uma situação totalmente diferente”.

“Não repetiria jamais a situação em relação a deixar minha esposa em um momento tão importante como a gravidez. Como tudo que fazemos, precisamos alinhar juntos quais escolhas fazemos pra nossa vida. Por enquanto é amar e cuidar do meu filho e da minha família, mas não descarto a possibilidade caso seja convidado”, prosseguiu o marido de Sammy Lee, que perdeu o nascimento do filho Jake, por estar confinado.

Pyong Lee também contou que sua família nunca foi muito estruturada e o que concluiu disso: “Tive diversos desafios na infância pela separação dos meus pais. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 9 anos e meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Por isso sempre foi um sonho construir uma família unida e sólida para não repetir a história dos meus pais”.

O passado não parece ter se repetido com a esposa, visto que o youtuber salientou que o isolamento social, imposto pela pandemia da Covid-19, tem fortalecido o casamento com Sammy: “Nós sempre fomos muito entrosados. Nos divertimos muito um com o outro. A quarentena fez a gente ter mais contato, conversar e evoluir como casal. A gente se ouve e se ajuda. Um detalhe importante também é que oramos juntos. Nossa fé em Cristo foi o que nos uniu”.

Um último detalhe curioso foi o fato de Pyong Lee usar muitas camisas pretas, sem estampa, durante a passagem pelo BBB. Sobre isso, ele disse que faz o mesmo em sua vida pessoal: “Exatamente a mesma coisa. Sou prático e uso sempre o mesmo look. Quando gosto de algum modelo, quase sempre preto, compro vários para repetir no dia a dia. Tenho 28 camisetas pretas atualmente”.