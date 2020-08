Pyong Lee e esposa se aproximam da Record em busca de vaga no Power Couple

Em busca da escalação para o Power Couple, Pyong Lee e sua esposa Sammy escolheram, estrategicamente, o Domingo Espetacular para fazerem a defesa contra as acusações de fraudes em um sorteio divulgado pela cantora e influenciadora digital nas redes sociais.

Segundo a coluna de Fefito, do UOL, o casal tem sinalizado interesse em fazer parte da nova edição do reality show e já teria, inclusive, dado sinal verde aos produtores de programas do gênero na emissora para que eles sejam indicados para integrar o elenco da atração.

O ilusionista e a influencer são pais de Jake Lee, primeiro filho do casal nascido enquanto Pyong participava do Big Brother Brasil. Por volta desta época, a webcelebridade foi sondada para integrar A Fazenda 2020, mas as negociações não vingaram.

A lista de participantes do reality show ainda não está definida. Kadu Moliterno e Adriana Bombom podem ser alguns dos nomes aprovados para 2021. A Record não confirmou ou negou a participação dos casais.

A nova edição do Power Couple vai contar com a apresentação de Adriane Galisteu, que assume o comando da atração no lugar do falecido Gugu Liberato.