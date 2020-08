Pyong Lee lança desafio para perder quilos adquiridos na quarentena

Assim como muita gente, Pyong Lee também saiu da dieta e ganhou alguns quilinhos a mais durante o período da quarentena do coronavírus. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, e como incentivo para perder peso, o youtuber fez uma proposta para sua esposa Sammy.

O hipnólogo apostou os gastos de uma viagem em família para quem conseguir emagrecer mais dentro do período de 100 dias. O perdedor terá que arcar com as despesas do passeio. Os critérios utilizados por eles serão a avaliação de um nutricionista e também o voto popular, através das redes sociais.

Pyong e Sammy chegaram a se pesar para avaliar a meta de perda de cada um, no futuro. Enquanto ela está com 56 quilos, o ex-BBB está com 84 quilos.

“Começa então uma competição, em um ciclo de 100 dias para que eu e a Sammy entremos em forma pela nossa saúde e autoestima. A gente vai mexer na alimentação“, explicou Pyong.

Recentemente, o casal entrou com um processo contra o publicitário Gabriel Matos. Os influenciadores pedem uma indenização no valor de R$ 150 mil reais, por danos morais, acusando-o de ferir a honra da família.

A ação aconteceu após Matos, conhecido como Sukita, ter processado o hipnólogo em maio, quando pediu uma indenização de R$ 1,5 milhão. Ele desistiu da ação no mês seguinte.

Pyong reclama pelas mensagens que Matos teria feito contra ele e sua família, bem como seu filho Jake, no Twitter, no dia 14 de abril. Na ocasião, o youtuber já havia saído do reality show.

“Rapaz, hoje eu tô mais largado que o filho do Pyong“, declarou em um tweet. “Com a saída de Gizelly e nenhum paredão formado, vou ter que me dedicar ao meu hobby: zoar a família do Pyong“, escreveu em outro.

O motivo para o cyberbullying seria o fato do coreano ingressar no programa na reta final da gravidez da esposa. O primeiro encontro de Pyong com o filho ocorreu apenas um mês depois do nascimento.

Confira: