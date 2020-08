Pyong Lee posa com o filho e faz desabafo sobre paternidade

O Dia dos Pais foi comemorado neste domingo (9) e Pyong Lee se preparou para sua primeira celebração como pai do pequeno Jake, de cinco meses. O menino, fruto do seu casamento com a influenciadora digital Sammy Lee, traz um significado todo especial para a data.

“Agora que tenho o Jake, compreendo o que é o amor incondicional. O Jake é a prioridade de tudo, é a coisa mais importante da minha vida. Tudo que faço, penso e vivo para a nossa família é focado no futuro dele“, garante em entrevista ao Gshow.

Sobre a paternidade, o hipnólogo é só reflexão: “Sinto que sou uma pessoa completamente diferente. Quando você se torna pai, tem outras prioridades e surge uma missão dentro de você para se tornar o melhor pai possível para o seu filho“, reflete.

Sobre o desejo de aumentar a família, Pyong não esconde que o assunto, às vezes, é controverso para o casal. “Por mais que a gente esteja tendo o primeiro filho agora, a gente fica confuso. Às vezes, a gente quer ter mais filhos, às vezes, não quer… A gente já conversou várias vezes sobre adoção e acho que mais um ou dois está bom, mas a gente só vai saber quando o Jake crescer mais um pouquinho“, explica.

Paulista, mas com acedência coreana, o famoso garante conversar em outras línguas com o filho para estimular o aprendizado desde cedo. “A maior parte do tempo a gente fala em português com ele, mas, de vez em quando, falo em coreano e inglês para ele ir se adaptando, ficar ouvindo e o cérebro ir se acostumando“, conta.