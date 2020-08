Pyong Lee volta para rede social e explica sumiço após polêmica

Horas após ter desativado sua conta no Instagram, Pyong Lee voltou e esclareceu o motivo do sumiço do casal. Tudo aconteceu logo após uma polêmica: o fato do hipnólogo ter passado sete dias sem tomar banho. No stories, ele contou que sua saída não foi ocasionada pela repercussão da notícia, que veio à tona por Sammy Lee.

“Teve gente achando que eu desativei meu Instagram porque minha esposa me expôs falando que eu não tomo banho há uma semana”, disse. O ex-BBB colocou a culpa pelo seu desaparecimento numa suposta instabilidade na rede social de vídeos e fotos.

“Estou de volta, foi só um teste porque parece que tinha um ‘bugue’ no Instagram. Então não tem nada a ver esse negócio de exposição”, esclareceu. Sammy Lee também deixou seus 4,1 milhões de seguidores na mão nas últimas horas. Assim como o marido, ela retornou, mas não tocou no assunto do sumiço.

Eles ficaram fora do ar horas após uma conversa curiosa entre o casal. Sammy revelou que o marido estava sem banho há uma semana. “Você não tomou banho!”, acusou a famosa na última quinta-feira (6).

“Faz uma semana que você não toma banho. Seu chuveiro quebrou e fica arranjando desculpinhas, mas você pode usar o meu”, continuou.

Com a mão no nariz, a influenciadora digital provocou e apontou o número de banheiros da mansão da família, em Alphaville, em São Paulo. “Essa casa tem nove banheiros! O cheiro está vindo aqui!”, reclamou a famosa.