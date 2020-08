QR Code do Instagram: como criar um código para o seu perfil

Como já noticiamos aqui no TecMundo, o Instagram está permitindo a criação de QR Codes para o perfil do usuário. Lançado mundialmente no último dia 18, o recurso se encontra disponível para celulares Android e iPhone (iOS) em substituição às famosas Tags de Nome.

Ao evoluir das Tags de Nome para QR-Code, você terá uma imagem que as pessoas poderão escanear para entrar de forma instantânea em sua página do Instagram e começar a seguir você.

O mais legal é que existem diferentes tipos de designs de QR-Codes e, dentro de cada um deles, várias opções de cores, formatos, cenários e acessórios.

Como criar um QR-Code no Instagram?

1. Abra seu perfil do Instagram e toque nas três listras horizontais

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

2. Em seguida, toque em Código QR

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

3. Ao visualizar seu código, toque no fundo da tela até atingir a cor desejada. E pronto: a opção está criada! Mas há mais designs. Clique em “Cor” para ir para o próximo

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

4. Na tela seguinte (“Emoji”) clique numa carinha para escolher o seu modelo. Assim que o design estiver escolhido, toque em “Emoji” para ir para a próxima opção (“Selfie”)

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

5. Em “Selfie” posicione o seu rosto no campo indicado e capture a imagem (no botão de tirar foto). Ao clicar nas carinhas, vários acessórios/stickers serão oferecidos (bigode, óculos, coração, unicórnio)

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

6. Seu QR-Code do Instagram está pronto! Vocé pode escolher entre as opções Cor, Emoji e Selfie para compartilhar com os amigos

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

Como criar o QR-Code do Instagram pelo computador?

No computador, a opção de design disponível é apenas para “Cor”. Basta acessar instagram.com/nametag, selecionar a cor de fundo desejada e clicar em “Baixar a tag de nome” para fazer o download do código. Depois é só compartilhar. Veja o exemplo:

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

Como ler o QR-do Instagram de um amigo?

É muito fácil: abra a tela “código-QR”, toque na opção inferior “Ler código QR” e aponte a câmera para um código. O Instagram irá exibir imediatamente o perfil.

Fonte: Jorge Marin/TecMundoFonte: Jorge Marin/TecMundo

Como utilizar o novo QR-Code do Instagram?

O QR-Code do Instagram, se bem utilizado, pode se transformar numa importante ferramenta para promover páginas, ao permitir o envio do seu perfil para as pessoas de forma rápida, divertida e interativa.

No caso de empresas, o QR-Code pode ser adicionado ao site ou funcionar como assinatura de e-mail, nos brindes de PDF ou no Pinterest.

Se você tem uma loja física, uma boa opção é colocar o QR-Code do Instagram na vitrine, nas etiquetas de produtos, nas embalagens ou em panfletos.