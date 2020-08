quais os planos do desfalcado Barcelona para o retorno da Champions League

Entre boas e más notícias, Quique Setién planeja o melhor Barcelona possível para o decisivo jogo de sábado, contra o Napoli, no Camp Nou, pela volta das oitavas de final da Champions League.

Primeiro, as novidades positivas. O zagueiro Clement Lenglet e o atacante Antoine Griezmann foram autorizados pelos médicos a participar normalmente da partida. Assim, devem iniciar entre os titulares.

Boas notícias para Setién, que acumula baixas para o confronto que pode, ou não, colocar o Barça a três jogos de mais um título europeu.

Na lista de baixas, estão os volantes Sergio Busquets e Arturo Vidal, suspensos, assim como o zagueiro Samuel Umtiti e o atacante Ousmane Dembélé. O primeiro sofre com dores no joelho direito, enquanto o segundo, parado há seis meses, é visto como um risco para uma partida tão importante.

O Barça já não conta com Arthur, volante brasileiro negociado com a Juventus e que pediu para não participar dos últimos jogos da temporada. Ele está no Brasil, à espera da autorização para iniciar a passagem pelo novo clube.

Dessa forma, Setién deve mandar a campo um Barcelona com: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong e Rakitic; Messi, Suárez e Griezmann (Ansu Fati). A dúvida fica em relação ao sistema tático, com cinco defensores (Sergi Roberto fazendo a ala direita) ou três atacantes mesmo.

O Barça avança às quartas de final com uma vitória simples ou até mesmo um empate sem gols, pois a partida na Itália acabou em 1 a 1. Ao Napoli, é preciso vencer ou torcer por uma igualdade, desde que seja por dois ou mais gols.