Qualcomm alerta para compra de smartphones com Wi-Fi defasado

Na visão da Qualcomm, consumidores não devem mais comprar dispositivos compatíveis com redes Wi-Fi consideradas defasadas. Em evento on-line na quinta-feira (27), o diretor de produtos de conectividade da Qualcomm LATAM, Hamilton Mattias, destacou a importância do Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (Extended) neste “novo normal, com mais pessoas em casa”.

Durante a pandemia de coronavírus (Sars-Cov-2), “as residências se tornaram extensões de empresas e escolas”. Para Mattias, “os impactos irão modificar o mercado” como um todo. É um exercício de evolução tanto da tecnologia em dispositivos móveis, quanto em roteadores.

A empresa recomenda, ao comprar um produto novo, “que seja pelo menos Wi-Fi 5 ou superior, como o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 4 não atende mais às necessidades de hoje” em residências.

O novo padrão Wi-Fi 6 promete ser até 40% mais rápido do que o atual Wi-Fi 5, além de mais seguro. A tecnologia também permitirá que pontos Wi-Fi sejam conectados por múltiplos usuários e dispositivos sem sofrer com interrupções ou gargalos.

Mas, como sendo uma tecnologia nova, ainda é muito cara. Entre smartphones compatíveis, temos nomes como o Galaxy S20, Motorola Edge+ e iPhone 11. Os três foram lançados por pelo menos R$ 5 mil. O recém-lançado roteador TP-Link Archer C80 custa R$ 722, por exemplo.

Diferença em jogos, streaming

De acordo com a Wi-Fi Alliance, empresa reguladora da tecnologia Wireless, as redes são classificadas da seguinte maneira:

Wi-Fi 802.11b: Wi-Fi 1

Wi-Fi 802.11a: Wi-Fi 2

Wi-Fi 802.11g: Wi-Fi 3

Wi-Fi 802.11n: Wi-Fi 4

Wi-Fi 802.11ac: Wi-Fi 5

Wi-Fi 802.11ax: Wi-Fi 6

Na escolha de um novo produto, a Qualcomm destaca que os dispositivos trazem antenas de recepção e transmissão nos padrões 1×1, 2×2 e 4×4, por exemplo.

Ilustração de rede Wi-Fi.Fonte: Qualcomm/Divulgação

Dispositivos que suportam Wi-Fi 2×2 têm o dobro de antenas, logo, o dobro da conectividade e alcance. Neste caso, são duas antenas de recepção e duas para transmissão. As vantagens se traduzem em “conexões mais rápidas, streaming sem interrupções, jogos on-line com melhor desempenho”.

Um roteador 4×4, por sua vez, tem quatro antenas de transmissão e recepção com até quatro fluxos (streams) simultâneos.

Comparando um roteador 2×2 com outro 1×1 em um link de 100 Mbps, o segundo modelo deixaria de atingir a velocidade máxima de conexão antes do modelo com mais antenas. No experimento, a Qualcomm utilizou um roteador 1×1 801.11n (2.4 GHz).

Do que o usuário reclama

Uma pesquisa da Qualcomm com 2.305 usuários Android no Brasil, México, Colômbia e Peru revela do que as pessoas mais reclamam do Wi-Fi:

Para 73%: congestionamento, velocidade lenta em streaming, jogos, downloads

Para 49%: o sinal é fraco dentro ou fora (como na varanda) de casa

A pesquisa também diz que 69% dos usuários não possuem cobertura completa em casa.

Vantagens do Wi-Fi 2×2.Fonte: Qualcomm/Divulgação

Quanto ao Wi-Fi público 89% afirmam que costumam utilizar, mas 91% destes afirmam enfrentar problemas. Para 73%, o sinal é tão ruim que é melhor usar o próprio 3G ou 4G, ainda que haja sinal Wi-Fi público.

A pesquisa da Qualcomm estima que 96% dos usuários preferem celulares com Wi-Fi 2×2, e que 82% trocariam de marca se a atual não possuir a tecnologia em seus produtos. Atualmente, a tecnologia está presente em celulares intermediários avançados e nos modelos topo de linha.

Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E

Mattias cita que é importante identificar a especificação em celulares, TVs, assistentes pessoais e outros “para que a experiência seja boa, também”. Atualmente, a empresa disponibiliza chips Networking Pro Series em mais de 200 modelos de roteadores. Em dispositivos móveis, mais de 70 celulares já usam o novo Snapdragon 865.

A segunda geração da plataforma Networking Pro, por exemplo, suporta até 16 fluxos e atinge até 10.8 Gbps de taxa física em 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Além das melhorias de funcionamento e desempenho, ela suporta até 2.000 usuários por ponto de acesso. O modelo mais robusto do chip é voltado para grandes shows, eventos.

A Qualcomm também destaca o Wi-Fi 6E. Ela usa o mesmo protocolo (802.11ax) do Wi-Fi 6, tem quase o dobro da banda (menor latência, maior capacidade de acesso e velocidades mais rápidas) do que o Wi-Fi 5 e suporta as três frequências.

O Wi-Fi 6E deve chegar aqui no Brasil no começo de 2021 com a aprovação da faixa de 1.200MHz. Ele pode atingir velocidades de até 9.6 Gbps com suporte Wi-Fi multi-gigabit até 3.6 Gbps.

Segundo Mattias, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) ainda tem tempo de aprovar a frequência em 2020. Ele disse, na coletiva, que o órgão “já fez a alocação do espectro” e que a decisão depende agora do conselho diretor.

Destaques do Wi-Fi 6E.Fonte: Qualcomm/Divulgação

Mattias diz que a Qualcomm vem trabalhando para proporcionar a tecnologia por um custo mais acessível, mas entende que “um roteador Wi-Fi 6 custa mais no início, é natural”. Por outro lado, ele destaca que “não dá para comparar um Wi-Fi 6 com 12 fluxos, 4 + 8, por exemplo, com um Wi-Fi 4 que é 1×1”.

“Eu costumo usar aquela frase: ‘you get what you paid’ [você recebe aquilo que paga]. Eu não entendo ainda como tem gente comprando Wi-Fi 4, sendo que um grande número do ecossistema tem, pelo menos, Wi-Fi 5”, disse.