Qualcomm lança novo Snapdragon 732G para alto desempenho em games

A fabricante Qualcomm anunciou nesta segunda-feira (31) o lançamento de um novo processador para dispositivos móveis. Trata-se do Snapdragon 732G, um chip focado em garantir um alto desempenho para quem usa o tablet ou smartphone intermediário para jogos mais exigentes.

O modelo é uma evolução do Snapdragon 730G e usa um novo motor de Inteligência Artificial, além de melhores GPU e CPU. A unidade de processamento é a Kryo 470, com núcleos que permitem uma velocidade de até 2,3 GHz. Já o processamento gráfico fica por conta da Adreno 618, que oferece melhor renderização no geral.

Em termos de IA, o motor usado é a quarta geração do Qualcomm AI Engine, que ajuda inclusive na eficiência de energia para você não precisar recorrer a um carregador a todo momento. Além disso, esse é um processador 4G LTE, com o modem X15 da própria Qualcomm responsável pela conectividade móvel, tanto em modo Wi-Fi quanto no plano de dados.

Por fim, a tecnologia Snapdragon Elite Gaming também está habilitada para algumas experiências. Esse conjunto de recursos transforma dispositivos aparentemente comuns em verdadeiras máquinas para rodar jogos.

Disponibilidade

De acordo com a Qualcomm, um smartphone da POCO será o modelo de estreia do Snapdragon 732G. Ele será lançado globalmente pela subsidiária independente da Xiaomi e tem o objetivo de revolucionar a categoria de aparelhos intermediários, mas ainda não ganhou uma previsão de lançamento pela fabricante.

Para mais informações técnicas obre o dispositivo, consulte o site da empresa.



Fonte: Tecmundo