Quando a segunda parte da 5ª temporada de Lucifer estreia na Netflix?

Após um longo período de espera, finalmente a data de estreia da 5ª temporada de Lucifer chegou! Hoje (21), a Netflix oficialmente disponibilizou os novos episódios da série do Diabo favorito dos fãs de seriados!

Porém, o que alguns podem não saber é que essa é apenas a primeira parte da nova temporada. Ou seja, ainda há a segunda parte da 5ª temporada de Lucifer para estrar na Netflix.

E, logo depois de assistirmos esses primeiros episódios caóticos, não podemos não nos perguntar: quando estreia a segunda parte da 5ª temporada de Lucifer na Netflix?

Atenção, spoilers à frente!

Netflix/Reprodução

O que sabemos sobre o final da 5ª temporada de Lucifer

Sem enrolação: ainda há 8 episódios restantes para sabermos o desfecho da nova temporada da série. Como bem sabemos, a primeira parte da quinta temporada terminou de forma frenética.

Ella descobre que seu namorado é mesmo um serial killer. Daniel está enlouquecendo com o fato de que Lucifer é, bem Lucifer! Charlie pode ser apenas um mortal no fim das contas e Maze está brava com o fato de que Lucifer guardou segredos dela. Ufa, quanta coisa!

Para resolver tudo isso, apenas os episódios finais da 5ª temporada de Lucifer. Porém, eles ainda não tem previsão para estrear na plataforma de streaming.

É muito provável que tudo já esteja filmado, mas a Netflix pode querer garantir uma boa audiência ao segurar a segunda parte da temporada e se certificar de que ainda terá um bom lançamento na manga.

De qualquer maneira, assim que a informação for revelada, nós lhe contaremos!