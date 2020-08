Quatro a cada dez jovens perderam renda durante a pandemia

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus fez com que quatro a cada fez brasileiros perdessem renda ou a vissem diminuir. A conclusão foi feita pela pesquisa Juventudes e a Pandemia de Coronavírus, feita pelo Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE). Foram entrevistados 33.688 jovens entre 15 e 29 anos de todas as regiões do Brasil.

A pesquisa também concluiu que os jovens estão com carga de trabalho maior. Ao todo, 14% alegaram carga horária maior. Outros 27% revelaram que pararam de trabalhar; destes, 7% foram demitidos. Entre os demitidos, 1% foi após o fechamento da empresa em que trabalhavam.

Sobre renda familiar, metade dos jovens afirma que tiveram perda ou diminuição em toda a família. O questionário da pesquisa fazia 48 organizadas em blocos temáticos, como hábitos, educação e aprendizagem, perfil socioeconômico, informação, contexto, saúde e bem-estar e expectativas.

Para a retomada da economia, 96% dos jovens entrevistados responderam que acreditam que a maior ajuda será dada com a descoberta da vacina para combater o novo coronavírus. Ao todo, 85% afirmam que o acesso a testes é primordial. Ainda há 77% que acreditam que a volta ao trabalho e perspectiva de voltar a ter a renda de antes da pandemia são importantes.

O estudo foi feito em parceria entre Fundação Roberto Marinho, Rede Conhecimento Social, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) , Em Movimento, Visão Mundial, Mapa Educação e Porvir.