‘Que essa final não tenha extracampo para manchar’

A final entre Corinthians e Palmeiras mal foi decidida e já tem a primeira polêmica. Assessor técnico do clube alviverde, o ex-zagueiro Edu Dracena esquentou o clima para o clássico neste domingo à noite, ao falar que espera por um jogo decidido entre os jogadores e sem interferências extrcampo para “atrapalhar ou manchar o campeonato”.

“Só jogo normal, de Paulista ou Brasileiro, já é diferente, ainda mais agora, em uma decisão de campeonato. A gente espera que essa final seja resolvida dentro de campo, so entre os jogadores, e que não tenha extracampo para atrapalhar ou manchar o campeonato. Mas o Palmeiras vai estar preparado dentro e fora de campo, porque a gente sabe que futebol acontece coisas que você acaba duvidando. Tem que ficar esperto para essa final”, disse o ex-jogador, em entrevista à TV Gazeta.

Dracena não citou especificamente, mas a referência é sobre a final do Campeonato Paulista de 2018. Na segunda partida da decisão, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou um pênalti de Ralf em Dudu, aos 26 minutos do segundo tempo, mas o lance foi anulado oito minutos depois.

A diretoria palmeirense reclama até hoje de uma suposta interferência externa, algo que não era permitido, em uma época sem o árbitro de vídeo (VAR). O Corinthians acabou vencendo a partida por 1 a 0 e conquistando o título nos pênaltis. Dracena fazia parte do elenco do Palmeiras na época.

“Difícil falar, mas a gente sabe os bastidores do futebol. O que posso dizer é que estaremos preparados dentro e fora de campo. Tomara que a Ana Paula de Oliveira [presidente da Comissão de Arbitragem da FPF] possa escalar o melhor árbitro, porque a gente sabe que final envolve muita coisa. Tem que estar bem tranquilo, mas da mesma forma bem ligado para que esses detalhezinhos não venham fazer diferença como em outros jogos. Tomara que possa falar no sábado de um jogo bonito, decidido dentro de campo entre os 22 jogadores, não de lances polêmcios para estragar o campeonato”, disse Edu.

O ex-zagueiro também alertou para a postura da equipe, que, segundo ele, precisa “fazer algo diferente” de só jogar futebol e se igualar ao Corinthians de outras formas.

“A gente tem que jogar como eles jogam também. Tentar ser diferente nesses clássicos. Tecnicamente, o time é bem superior às vezes, então tem que fazer algo a mais, que não fez nos clássicos que perdemos. Acredito muito na experiência do Vanderlei [Luxemburgo], para fazer algo diferente. Ir para jogar futebol a gente está vendo que não está dando. Tem que chegar junto como eles chegam, fazer coisas que a diretoria do clube faz. Então, tem que fazer coisas para não acontecer o que já aconteceu. Ir para jogar futebol só não está dando não”, cutucou.

Os times iniciam a disputa do título na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. A grande decisão acontece sábado, 16h30, no Allianz Parque. O Palmeiras tem o direito de jogar a segunda partida em casa, por ter feito melhor campanha na somatória de todas as fases.