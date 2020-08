Quem matou Leôncio? Reprise de A Escrava Isaura terá final inédito

A Record tomou duas decisões importantes se valendo do sucesso de A Escrava Isaura nas tardes da emissora. A direção viu com bons olhos os índices registrados pela trama exibida originalmente em 2004, na faixa entre 8 e 9 pontos de média e a vice-liderança nas praças mais importantes, como São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, Do R7, a emissora paulista decidiu que o último episódio de A Escrava Isaura, no dia 18, será exibido junto do primeiro capítulo de Escrava Mãe (2016).

Outra decisão importante envolve o “quem matou Leôncio?”, vilão interpretado por Leopoldo Pacheco. O assassino não será o mesmo da primeira exibição. O canal escolherá entre as várias versões gravadas há 16 anos.

O sucesso da reprise ficou evidente na reta final. Em 14 de julho, a novela bateu um índice histórico de audiência: 9,4 pontos de média, 12 pontos de pico e dois minutos na liderança em São Paulo. Os dados são consolidados da Grande SP.

No mês, fechou com mais que o dobro da concorrente nos últimos dias 9 e 13 (quinta e segunda), com 8 pontos de média, e no dia 10 (sexta), com 7 pontos. Em todos os dias, 3 pontos de média para o terceiro colocado, o SBT.