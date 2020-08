Quem se sai melhor na enchente: Fusca ou Tesla Model 3?

Carro que enfrenta enchente sempre foi o Fusca, mas o progresso também chegou ao imaginário popular quando se fala em veículos que atravessam a água (desculpem o trocadilho) sem se afogar.

Se o Brasil tem o Fusca:

A China tem o Tesla Model 3:

A cena foi capturada por uma moradora da cidade de Xian, uma das mais atingidas pela tempestade que, em apenas uma hora, submergiu as ruas da cidade no dia 30 de julho. No Twitter, não faltaram posts mostrando que, em matéria de enchente, o Model 3 de Elon Musk is the new Fusca.

People cheering in the background:

Modificações antienchentes

Em 2016, o próprio Elon Musk publicou um post afirmando que outro de seus carros aguentava funcionar em estradas inundadas, dizendo que “o Modelo S flutua bem o suficiente para se transformar em um barco por curtos períodos de tempo.”

O Model 3 produzido na fábrica da Tesla em Xangai parece que sofreu algumas modificações para também suportar os reveses aquáticos, principalmente na China, país que sofre enchentes com frequência (este ano, o governo se viu obrigado a dinamitar parte de uma represa, a leste do país, para conter a elevação do nível das águas provocada pelas chuvas).

Quando a Gigafactory 3 começou a funcionar, o usuário @JayinShangai (ele próprio dono de um Tesla) publicou um vídeo que mostrava o teste feito com o Model 3 atravessando uma pista deliberadamente inundada, o que evidencia a preocupação em se fazer um veículo que conseguisse vencer as ruas chinesas alagadas (à época, a direção da Tesla na China não se pronunciou sobre o vídeo).

Entre os carros elétricos, o Tesla Model 3 não é o único que pode atravessar uma rua inundada sem morrer no meio do caminho: ano passado, surgiram vídeos feitos por usuários do Jaguar I-PACE mostrando que o elétrico britânico também aguenta andar no meio da água.