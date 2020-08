Quer ler mais? Veja 6 dicas para escolher os livros certos

Ler é um hábito que só traz benefícios. Faz bem à mente, proporcionando melhorias no aprendizado, na memória, estimulando a criatividade e poder de empatia. Ou seja, são muitas as vantagens em apostar nos livros como hobbies, deixando um pouco a tecnologia de lado.

Aliás, os livros, hoje, podem ser lidos através de bons aparelhos tecnológicos, como é o caso do Kindle, por exemplo. Portanto, não há desculpas para deixar esse hábito de longe.

Para lhe dar uma ajudinha, selecionamos seis dicas para escolher bons livros e

Comece com seus interesses

Ler sozinho não é como ler para algum objetivo, como as obras literárias obrigatórias para o vestibular, por exemplo.

Mesmo que você provavelmente acabe amando alguns dos livros que leu a pedido da escola e queira ler mais desses autores, é bacana enveredar para outros campos.

Você pode começar a escolher algo relacionado aos seus interesses, seja artes marciais, música, computadores ou design de moda, o que acha? Esse é um ótimo caminho para ler livros realmente interessantes, construindo um verdadeiro hábito.

Ache o seu “tipo” de livro

Você prefere ficção ou não ficção (ou ambos os estilos)? Livros de ficção, como romances ou coleções de contos podem transportá-lo para outro mundo ou ajudá-lo a imaginar algo além de sua própria experiência.

Mas vale saber que nem toda ficção é igual – talvez você goste de clássicos, de fantasia ou ficção científica, romances de mistério ou histórias de fantasmas. Ou talvez a ficção histórica seja mais a sua praia. Experimente uma variedade de tipos de ficção e veja o que você prefere.

Já os livros de não ficção fornecem quem, o quê, quando e por quê de algo. Eles contam histórias usando fatos – mas isso não significa que sejam maçantes. Podem ser super envolventes e empolgantes. Livros de não ficção podem trazer à vida a história de políticos e artistas famosos, narrar guerras do começo ao fim… Enfim, inspiram da mesma maneira.

Aposte em livros híbridos

Livros híbridos são aqueles que mesclam texto com imagens. É o caso dos quadrinhos. Podem ser de ficção ou inspirados na vida real. Persépolis é um exemplo super legal disso.

Conheça a história antes

As resenhas e citações na contracapa e na contracapa de muitos livros são chamadas de “sinopses”. Eles dão uma ideia do que o livro trata, mas também podem ajudá-lo a escolher livros futuros. Se você encontrar um livro de que realmente goste, reserve um minuto para ler as citações (se houver) e veja quais autores elogiaram o livro. Freqüentemente, eles têm estilos semelhantes e você também pode gostar de livros desses autores.

Descubra os livros favoritos da família

Qual era o livro favorito de sua mãe quando ela tinha sua idade ou o de seu pai? Que tal de um irmão? Descubra e leia – então você pode compartilhar suas idéias sobre o livro. Afinal, que maneira melhor de se conectar com aquele primo que você só vê no verão do que negociar recomendações de leitura e discutir suas reações?

Entre em grupos de leitores

Reúna seus amigos e troque recomendações de autores, estilos de prosa e tipos de histórias. A maioria dos sites de redes sociais também tem seções de clube do livro. Junte-se a um grupo com seus amigos e pessoas de sua confiança (evitando compartilhar informações pessoais com pessoas que você não conhece, é claro).

Por fim, provavelmente você gostará muito mais do que está lendo se encontrar um lugar tranquilo e reservar tempo para o livro. Todos nós fazemos várias tarefas ao mesmo tempo, mas a maior parte da leitura é melhor aproveitada quando você pode se concentrar e focar nela. Você pode colocar uma boa música (de preferência sem letras), pegar um chá e um lugar confortável e se deixar levar pelo livro.

E então, curtiu as dicas para ler mais e escolher os livros certos para você?

