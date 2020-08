Questionada sobre filhos, Nanda Costa dá resposta atravessada e revela decisão

Durante uma live realizada no Instagram, na última quarta-feira (12), Nanda Costa resolveu dar um basta nos questionamentos sobre o desejo da maternidade. A atriz de 33 anos, que é casada com Lan Lanh, garantiu ter revelado seus óvulos.

“É uma liberdade que a gente tem até para planejar carreira e vida. E tem essa pressão. Quantas vezes ouvi na vida essa pergunta sobre filhos? Meus óvulos estão congelados e eu vou ter um filho na hora que eu quiser. A gente pode decidir no momento certo“, decretou.

A percussionista também realizou o procedimento e falou sobre as dificuldades enfrentadas para garantir a segurança da maternidade. “É caro em todos os sentidos, até emocionalmente. Eu sempre sou muito positiva, tenho muita esperança nas coisas. Não importa de quem vai ser o óvulo, vai ser muito amado“, garantiu.

Apesar disso, rolou um spoiler sobre quem deve carregar o bebê, quando a hora chegar. “Ela (Lan) não tem o desejo da barriga, de amamentar e tal. Vamos ver o que acontece“, disse Nanda.

Recentemente, em entrevista para Deborah Secco, durante uma live no canal do GNT no YouTube, a atriz revelou que já perdeu muito tempo na vida mantendo relações sexuais com homens.

Celebrando o Dia do Orgasmo, Nanda não teve papas na língua ao ter o seu “momento sincerão” na transmissão ao vivo.

“Sou atriz e sapatão também. Queria dizer que quando ouço de um cara falando que é um desperdício eu gostar de mulher, eu penso que desperdício foi o tempo que passei transando com homem e fingindo orgasmo. Isso, sim, foi um desperdício“, afirmou.

“Que beleza, minha gente, quando a gente compartilha essas experiências sem medo, a gente enxerga possibilidades e isso é libertador“, vibrou Secco ao ouvir a declaração da colega.