Quilombo dos Palmares: Conheça sua história e força política

Assunto importantíssimo das aulas de história do Brasil, o Quilombo dos Palmares costuma 'despencar' em vestibulares e no ENEM.

O que foi Quilombo dos Palmares

Construído na era colonial o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da América Latina. Palmares foi um grande refúgio para escravos que fugiam das capitanias de Pernambuco e Bahia.

Foram registrados mais de 20 mil habitantes no quilombo. Por sua luta e resistência o quilombo foi alvo de muita violência no nordeste brasileiro. Tanto que o movimento tornou-se uma grande inspiração para muitos escravos que iniciaram o movimento negro no Brasil.

Entenda o contexto

No contexto histórico quilombo acabou tornando-se um símbolo que representa uma habitação de negros que fugiram da escravidão.

Desta forma, o Quilombo dos Palmares ficou popularmente conhecido como uma grande habitação de resistência contra o sistema escravocrata.

Sua popularidade cresceu ainda mais após a guerra contra os holandeses, que ajudou na fuga e aumentou ainda mais a resistência do povo negro.

Com a conquista territorial, os quilombolas tiveram que proteger suas terras e existência. Deste modo, garantiram a defesa do local contra portugueses e holandeses que atracavam nos portos nordestinos.

Localização do Quilombo dos Palmares e subsistência

O quilombo dos palmares era situado no nordeste do Brasil na Serra da Barriga no Estado de Alagoas. E a sobrevivência da população era garantida por meio da agricultura.

No quilombo produziam-se grandes quantidades de mandioca, batata, feijão, milho e melaço. Além disso, existia a produção artesanal de cestas, cerâmicas, tecido e metalurgia que ajudava o Quilombo economicamente.

Afinal de contas, a economia quilombola tinha uma estreita ligação com pequenos colombos e aldeias próximas dos assentamentos. Por meio dessa ligação que foi possível realizar o escambo que garantiu subsistência econômica dos povos da região.

Zumbi dos Palmares

O Quilombo dos Palmares tinha uma grande força política e foi símbolo de resistência dos escravos. Com o desenvolvimento da região, os colonizadores enxergavam a região como uma forma de conquistar escravos para retomar a produção açucareira do nordeste.

Além disso, Palmares representava um sonho de liberdade para os escravos. E por esse motivo tornou-se uma força política e então surge uma figura importantíssima para história brasileira: Zumbi dos Palmares.

Zumbi nasceu em 1655 e, ainda jovem, apanhado e ofertado ao Padre Antônio Melo para aprender latim e português e servir como mão de obra para paróquia.

Todavia, em 1670, Zumbi foge e retorna ao quilombo para iniciar atos de resistência. Como estratégia de guerrilha, Zumbi promovia assaltos aos engenhos para libertação dos escravos e o confisco das armas dos colonizadores.

O arsenal conquistado servia para garantir munições para novos ataques e a segurança dos assentamentos. Durante um bom tempo os quilombolas resistiram dessa forma.

Em 1695, contudo, Zumbi é encurralado e morto, ocasionando a desintegração do Quilombo dos Palmares. O Dia da Consciência Negra nasceu como uma forma de homenageá-lo, além de todo o povo negro.

O Quilombo dos Palmares, assim como a figura de Zumbi, foram partes importantes da história brasileira. Acima de tudo, a importância até os dias de hoje, demonstrando a importância da resistência e do movimento negro.

E então, gostou de conhecer mais sobre o assunto? Não deixe de ler também outro artigo super importante para seus estudos: