Quinta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga nesta semana

Nesta terça-feira, 18 de agosto, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Essa é a última parcela confirmada até então.

Inicialmente, o auxílio seria pago por três parcelas de R$ 600. Houve prorrogação de mais duas parcelas de R$ 600, deixando cinco, no total. Recentemente, foi informado que o governo já cogita prorrogar o auxílio mais uma vez. Agora, o governo cogita prorrogar o auxílio até dezembro de 2020 ou até março de 2021.

O calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Como acontece com o calendário habitual do programa, o pagamento é feito de acordo com o NIS sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.

Nesta terça-feira, o pagamento da quinta e última parcela do auxílio será feito para beneficiários com o NIS terminado em 1. O calendário segue até dia 31 de agosto.

Calendário da 5ª parcela para beneficiários do Bolsa

18 de agosto: NIS terminado em 1

19 de agosto: NIS terminado em 2

20 de agosto: NIS terminado em 3

21 de agosto: NIS terminado em 4

24 de agosto: NIS terminado em 5

25 de agosto: NIS terminado em 6

26 de agosto: NIS terminado em 7

27 de agosto: NIS terminado em 8

28 de agosto: NIS terminado em 9

31 de agosto: NIS terminado em 0