Rachel Sheherazade ataca Bolsonaro e defende jornalista após polêmica

Rachel Sheherazade tem sido uma crítica fiel do governo Bolsonaro desde o seu início, em 2019. Nesta segunda-feira (24), a apresentadora do SBT Brasil se juntou aos famosos e jornalistas que criticaram a ameaça de Jair Bolsonaro (sem partido) a um repórter do jornal O Globo.

“Vamos todos perguntar: Presidente @jairmessiasbolsonaro por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”, disparou a âncora, fazendo referência ao questionamento feito pelo jornalista, que recebeu a resposta do presidente.

Rachel Sheherazade ainda disse: “Após ser questionado, o presidente ameaçou agredir fisicamente o repórter de O Globo. Tudo por causa da pergunta”.

Cabe lembrar que, neste domingo (23), um repórter do jornal O Globo perguntou ao político sobre cheques no valor total de R$ 89 mil que teriam sido depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Aguiar, na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro afirmou aos jornalistas presentes: “Eu vou encher a boca desse cara na porrada”. Na sequência, o político emendou: “Minha vontade é encher tua boca na porrada”.

Após ser questionado, o presidente ameaçou agredir fisicamente o repórter de @OGloboPolitica

Tudo por causa da seguinte pergunta que agora todo brasileiro deve fazer:

Presidente @jairbolsonaro , por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? pic.twitter.com/WgFGeIzjTn — Rachel Sheherazade (@RachelSherazade) August 24, 2020