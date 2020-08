Rachel Sheherazade surpreende e se posiciona sobre caso Felipe Neto

A jornalista Rachel Sheherazade, do SBT, defendeu Felipe Neto em suas redes sociais. Na postagem, ela compartilhou o vídeo da participação do influencer no Jornal Nacional, da Globo, em que ele comentou sobre as fake news envolvendo seu nome e as ameaças que vem recebendo na internet.

“Contra todo ódio e toda mentira. Felipe Neto não é a primeira e provavelmente não será a última vítima da fábrica de mentiras que destrói reputações, carreiras e vidas“, iniciou. Em seguida, Rachel se posicionou: “É cruel, é covarde, é criminosa a atuação de grupos coordenados para atacar os críticos do atual governo. Que toda podridão venha a luz. Que todos os criminosos por trás das redes sejam revelados e punidos!“.

Nos comentários, ficou evidente que alguns seguidores não concordaram com a postura da jornalista.

“Pelo amor de Deus! Esse sujeito é tudo menos vítima. Esse cara influencia negativamente crianças e adolescentes. Decepção ver você defender“, argumentou um, repetindo os dizeres de muitas notícias falsas sobre o influencer. “Qual o exemplo dele? Das vezes que vi vídeos dele, ele fala não sei quantos palavrões, doutrina crianças. Se não é do jeito que ele pensa o resto que se exploda, fala de quem é conservador, detona a religião…“, decretou outro.

Entretanto, outras pessoas reagiram positivamente à fala de Rachel. “A doença do Bolsonarismo é muito perigosa“, pontuou um usuário da rede social. “Fala-se tanto em moral e bons costumes e a coisa que mais vejo os bolsonaristas pregando é o ódio. Contraditório, não? Se a maioria é religioso e família porque não pregar o amor e não o fanatismo?“, indagou uma mulher. “É um governo sujo e manipulador!“, apontou uma terceira.

