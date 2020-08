Rachel Sheherazade volta a opinar no SBT e dispara contra Flordelis

Sempre com opiniões fortes, Rachel Sheherazade voltou a soltar o verbo em pleno SBT Brasil, na noite desta segunda-feira (24). A apresentadora aproveitou um espaço do telejornal para ironizar Flordelis (PSD).

Após uma reportagem sobre a Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ter prendido oito pessoas pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, em 2019, a âncora lembrou do lado religioso da política.

“Cristãos exemplares, cidadãos de bem, né? Estou pasma”, afirmou Rachel Sheherazade, que estava ao lado de Marcelo Torres na bancada do principal telejornal do SBT.

De acordo com a reportagem do canal, a força-tarefa da Operação Lucas 12 revelou que a viúva é a mandante do crime. Flordelis, no entanto, não pôde ser presa por causa da imunidade parlamentar, quando somente flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão.

A polícia revelou, entre outras coisas, que antes do assassinato a tiros, a deputada federal começou a tentar matar o marido em maio de 2018, botando arsênico na comida dele.

Além disso, cinco filhos e uma neta da viúva de Anderson do Carmo, que foram presos na operação Lucas 12, estão em unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.