Racing Point divulga fim de isolamento de Pérez e espera por mexicano no fim de semana

A Racing Point deve ter sua dupla original no GP de 70 anos da Fórmula 1, em Silverstone, no próximo final de semana. Sergio Pérez já cumpriu seu isolamento social após testar positivo para a covid-19 na semana passada e pode voltar ao cockpit.

