Rafa Brites faz surpresa emocionante e leva Felipe Andreoli às lágrimas

Felipe Andreoli e Rafa Brites se casaram em 2011, mas estão juntos há 10 anos. O casal, que teve um filho há 3 anos, está esbanjando romantismo por conta da data especial e tem encantado os seguidores pelos recentes gestos.

A mãe de Rocco revelou que colecionava artigos importantes do casal há uma década e resumiu a emocionada reação do marido: “Eu guardei em uma caixa todos os bilhetes, cartões, passagens aéreas desses 10 anos… E fiz essa surpresa pro Fe! Bichinho chorou só um pouco“. O vídeo já contava com mais de 15 mil visualizações em poucas horas de publicado no Instagram, nesta segunda-feira (10).

O apresentador do Globo Esporte, por sua vez, registrou a ida dos dois ao local em que se viram pela primeira vez, devidamente paramentados com máscaras: “Fomos até a sorveteria em que nós nos conhecemos há exatos 10 anos. Só pra recordar e viver todos os detalhes“.

“Se alguém naquele dia tivesse me contado o que seriam esses 10 anos, tudo que vivemos e passamos, eu repetiria eternamente. Impossível ser mais feliz. O melhor é saber que ainda tem uma longa jornada ao lado da minha influenciadora favorita. Sim, a gente muda, sim a gente melhora. Eu sou a prova disso. Espero ter esse efeito em você também“, continuou Felipe Andreoli, exaltando seu casamento.



“Lembrei do sorvete de pistache, do primeiro olhar, primeiro bejjo, primeiro cachorro, primeiro filho, próximos filhos, próximos passos, próximas surpresas, próxima década“, finalizou o apaixonado marido, ostentando amor na web. Rafa Brites, em resposta, disparou: “Rumo aos 20! Te amo meu amor“.

Confira: