Rafa Brites registra queda desastrosa e faz piada da situação

Rafa Brites está longe da televisão desde 2018, quando atuou como comentarista do programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas. Fazendo, de certa forma, uma alusão ao nome da atração, revelou um momento desastroso, e ao mesmo tempo divertido, de sua vida.

Em momento nostálgico, nessa quinta-feira (20), a apresentadora relembrou uma vez que viajou ao Pará e conheceu um manguezal. Nas imagens ela mostra o corpão de biquíni, numa sequência de cinco fotos, só que nem todas são tão glamourosas assim.

Na legenda da publicação, Rafa explicou a belíssima queda que tomou: “Caia, mas caia com estilo! Tbt da viagem para o Pará. Ficou tudo bem, Rafa? Sim, com a árvore. Eu saí toda sangrando (era mangue aí embaixo). Mas, diz aí, foi um ‘belo’ tombo! O fotógrafo também passa bem depois de rir até perder o ar“.

Felipe Andreoli, que está casado com ela desde 2011, divertiu-se com os flagras: “Eu ri, mas ri com respeito“. Sandy foi reticente, mas deixou suas onomatopeias de risos: “Tadinha”. Uma seguidora tirou sarro: “O problema dessa sequência é que ela acaba“. Outra pessoa exaltou a naturalidade dos cliques: “Sou fotógrafo e amo o que faço. Acho que esse é o segredo, fazer as coisas com amor… Mais autêntica impossível, ainda bem que nada de grave aconteceu“.

Na ferramaneta de Stories do Instagram, Rafa Brites refletiu o momento da pandemia de Covid-19, em sua saudade de viajar e curtir programas em público: “Só queria voltar a me aglomerar com vocês. Ainda bem que aglomerei bem. Fui em todas“.

Confira: