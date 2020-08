Rafa Kalimann aposta em biquíni decotado e exibe corpão em passeio na praia

Rafa Kalimann já tinha sua visibilidade como influenciadora digital, mas ganhou a atenção do Brasil após participar do BBB 2020, reality show em que foi vice-campeã. Mesmo com a quarentena, imposta pela pandemia do novo coronavírus, a beldade resolveu passear.

Especificamente numa praia do Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro (BA), Rafa foi fotografada com a sobrinha Sofia e se declarou para ela. A ex-BBB apostou num biquíni branco decotado e exibiu o corpão de dar inveja, em foto que compartilhou no Instagram na tarde de terça-feira (18).

Em menos de 24 horas, a foto passava de 1 milhão de curtidas. A modelo Diana Oliveira se rendeu pelo look praiano de Rafa: “Meu Deus o que é esse biquíni”. Um fã exaltou a fofura e a sensualidade: “Desse jeito o coração num aguenta Rafa, quanta perfeição em uma só foto. Vontade de colocar essa foto na minha testa”.

Por falar na sobrinha, Rafa Kalimann recentemente filmou Daniel Caon — que esteve na mais recente casa de vidro do Big Brother Brasil — brincando com sua sobrinha, assim confirmando a aproximação e o affair que estão vivendo.

A famosa está divorciada do cantor sertanejo Rodolffo desde a penúltima segunda-feira (10), quando enfim assinaram os papeis. Apesar do rompimento, o ex-casal mantém uma relação amistosa. No seu Instagram, Rafa esbanjou autoaceitação quando ostentou o corpão voluptuoso e não teve vergonha de mostrar suas estrias.

Confira: