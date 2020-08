Rafa Kalimann assume de vez romance com ex-casa de vidro do BBB

Rafa Kalimann decidiu acabar de uma vez por todas com os boatos e confirmou que está dando uma chance para o amor. A digital influencer confessou, em entrevista para Hugo Gloss, que está vivendo um affair com Daniel Caon, ex-integrante da casa de vidro do Big Brother Brasil.

“Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo. Não queríamos rotular ‘estamos juntos’ porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma. De forma espontânea e, principalmente, real e sincera”, contou a famosa.

O relacionamento deles veio à tona após vazar um vídeo de Rafa Kalimann ao lado de Caon, que disputou uma vaga na casa do BBB 2020 com Daniel. A gravação foi feita por uma prima da influencer, que postou nos Stories.

“Sou uma mulher como qualquer outra, tentando viver isso como qualquer outra também. Não queremos pressionar algo que está leve e respeitoso de ambas as partes. Só queria poupar algo que é muito pessoas mesmo, acho que nós temos esse direito, sabe?”, completou a famosa.

Falando nela, com 16 milhões de seguidores no Instagram, a ex-sister tem atraído diversas marcas para os famosos publiposts. Segundo o jornal Extra, Kalimann já lucrou mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão que concorreu há alguns meses.

Durante uma live com uma empresa de investimentos da qual é garota-propaganda, Rafa abriu o jogo sobre sua situação. “Minha vida financeira mudou muito, passei a ganhar dez vezes mais do que ganhava há um ano. A minha responsabilidade sobre isso aumentou muito”, contou ela, que cobra cerca de R$ 50 mil por publipost.