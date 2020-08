Rafa Kalimann cobra alto em publiposts e faz delação

Se Rafa Kalimann já fazia sucesso nas redes sociais antes do BBB 2020, depois do reality a carreira da influenciadora digital só melhorou na web. Com 16 milhões de seguidores no Instagram, a ex-sister atrai diversas marcas para os famosos publiposts.

Segundo o jornal Extra, Kalimann já lucrou mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão que concorreu há alguns meses. Durante uma live com uma empresa de investimentos da qual é garota-propaganda, Rafa abriu o jogo sobre sua situação.

“Minha vida financeira mudou muito, passei a ganhar dez vezes mais do que ganhava há um ano. A minha responsabilidade sobre isso aumentou muito”, contou Rafa, que cobra cerca de R$ 50 mil por publipost.

Para os curiosos: a famosa fez cerca de dez propagandas para marcas diferentes só entre julho e o início de agosto. Dessa forma, ela faturou por baixo, R$ 500 mil, só com a rede social.

De acordo com a publicação, há quatro anos, Kalimann cobrava cerca de R$ 3 mil pelo seu serviço online. Quando entrou no reality e viu seu nome se popularizar, a equipe da ex-BBB, agora contratada da Globo como atriz, subiu o preço para R$ 14 mil.