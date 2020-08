Rafa Kalimann diminui comprimento do cabelo e assume não curtir resultado

Rafa Kalimann participou do BBB 2020 e já entrou com os cabelos longos, volumosos e levemente ondulados. Antes de entrar no reality, ela estava com o cabelo curtinho e platinado: a cor não voltou, mas a influenciadora digital exibiu novamente os fios mais curtos.

A ex-BBB posou para mais um ensaio fotográfico de moda, na varanda do seu apartamento em São Paulo, usando uma roupa com fenda central que quase mostra tudo. Além do mais, explicou o motivo das fotos: “Dona Rafa está sem o mega”.

Rafa tirou a extensão dos cabelos e confessou não ter curtido muito o resultado: “Não gosto… Prefiro o cabelão. Não consigo me acostumar de novo de cabelo curto. Até que cresceu bastante. Lembra que o ano passado que o cabelo estava bem curtinho? Ele desenvolveu bastante”.

Para aqueles que preferem Rafa Kalimann de cabelo mais longo, veio um aviso tranquilizador com o cabeleireiro Chris Rodrigues: “Vou colocar de novo, estou deixando ele dar uma respiradinha. Ele já está colocando porque eu não vou ficar sem não. Acho lindo, mas eu gosto mais de cabelão. Depois eu mostro”.

Saindo da ferramenta de Stories e indo para a parte aberta do Instagram, a musa falou mais: “São fases, amo mudar meu cabelo, me reinventar (…) A gente tem que se gostar, olhar no espelho com amor e se encontrar mesmo que cada dia você esteja de um jeito. Transformações são bem-vindas desde sejam por nós, pra nos agradar (….) Só sei que fico como me sinto bem, como me sinto Rafa, e espero que vocês também se sintam assim do jeitinho de vocês, porque somos lindas do jeitinho que somos”.

Confira: