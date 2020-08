Rafa Kalimann fala sobre pressão estética e deixa conselho

Rafa Kalimann abriu o coração nesta quinta-feira (20). Nos Stories do Instagram, a ex-BBB falou sobre cobranças estéticas que as mulheres sofrem há anos.

“Preciso falar sobre isso com vocês. Com muita dor e com muita luta precisamos comemorar (mesmo que bem menos do que precisa ser para termos um cenário digno), mas estamos evoluindo“, iniciou a influenciadora digital.

“Comentários sobre o corpo da mulher, padrões, pesos, medidas como se fossemos um produto carnal e não somos”, continuou a influencer, que recordou as situações que ela mesma já enfrentou.

“Quantas vezes nos sentimos inseguras por nos comparamos desnecessariamente com outra mulher? Ou por ouvirmos de um parceiro que não estamos dentro das expectativas dele? Víamos em programas de TV, por exemplo, e antes eram vistos de forma ‘natural’, ‘engraçada’, era como se fosse normal — mas nunca foi“, refletiu.

“Eu já me machuquei muito por ouvir que eu não estava do ‘jeito certo’ para ser desejada por um parceiro. Hoje eu sei que só tenho que me olhar e me amar e só me merece quem me vê com os mesmos olhos de admiração que me vejo”, completou Rafa Kalimann, que ainda deixou um conselho: “Menos que isso não aceito. Se ame”.