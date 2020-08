Rafa Kalimann faz desabafo emocionado sobre dias complicados

Rafa Kalimann decidiu usar o seu perfil do Instagram para compartilhar um vídeo com uma reflexão importante. Para o seu canal no Youtube, a ex-BBB falou um pouco sobre as dificuldades que enfrenta no dia a dia.

A influenciadora afirmou que é muito grata por tudo que tem vivido. No entanto, ela também passa por dias e momentos ruins. A artista, então, confessou que se forçou a ficar bem por se sentir obrigada a não desmoronar.

“Estou aqui chorando lendo os comentários de vocês no último vídeo que eu postei, poque é tão difícil a gente escancarar fraqueza, a gente é muito condicionado a demonstrar só os momentos bons”, desabafou Rafa Kalimann.

Em seu Instagram, a ex-BBB comentou que estava com medo de falar sobre seus dias ruins: “Eu fiz esse vídeo receosa de como ia ser a devolutiva e foi tão legal, eu estou realmente muito emocionada, obrigada por isso”.

Recentemente, ela revelou que muitas vezes já ouviu pessoas dizendo que ela não deveria se sentir mal. O motivo? Ela conseguiu realizar os seus desejos. Sincerona, Rafa, então, disparou: “Todo mundo tem um grau de dificuldade, então respeite seu dia de tristeza, respeite o seu dia de não estar radiante”.