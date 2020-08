Rafa Kalimann oficializa divórcio com cantor sertanejo

Apesar de já estar vivendo um relacionamento com Daniel Caon, Rafa Kalimann ainda estava casada no papel com o sertanejo Roddolfo. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou sua ida a um cartório em Goiânia para se separar oficialmente.

Como se dá muito bem com o ex-esposo, Rafa se divertiu: “Pensei no meu look porque não é todo dia que a gente se divorcia. Vou no cartório chique, elegantérrima, com cara de milionária. O menino foi do jeito que ele acordou”.

“Que vocês continuem torcendo pela nossa felicidade, porque a gente torce muito um pelo outro. É estranho, apesar de tranquilo para nós dois. A gente não esperava viver isso um dia, ou tão cedo. Eu tenho 27 anos e você já me fez ser divorciada”, afirmou a ex-BBB.

Na gravação, a influencer ainda contou uma curiosidade: “Eu continuo com o sobrenome dele. Eu não me chamo Kalimann, e eu quero chamar. Se eu tirar o sobrenome dele agora, vou ter que mudar todos os meus documentos”.

“Vão ser dois trabalhos. Ele ficou sabendo hoje. Matthaus é chique, casei com você só por causa do sobrenome. Vou tirar daqui a um tempo, mas me deu preguiça”, explicou a empresária.

Para quem não sabe, Rafa e Roddolfo foram casados de 2016 a 2018, e estavam tentando concluir a separação há dois anos. “O antigo advogado não foi ágil com os papéis. Mesmo sendo uma separação amigável“, disse a assessoria da ex-BBB à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.