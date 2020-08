Rafa Kalimann surge com decotão e chama a atenção

Muito sensual, Rafa Kalimann surgiu de batom vermelho e com um decote generoso no Instagram. Com os cabelos ondulados e fazendo carão, a ex-BBB usou um top cropped para tirar a selfie.

Nos comentários, amigos e internautas reagiram. “Gata“, afirmou Luma Costa. “Deusa”, disse a influencer Giovanna Veríssimo. “Afrodite que lute pra ter tanta beleza assim!“, brincou uma fã.

“Vendo essa foto de babador, porque é sem condições não babar tanto”, divertiu-se outra. “Perfeita aos olhos do pai e de toda sociedade”, escreveu um perfil.

Receber surra de elogios assim já é algo normal para Rafa Kalimann. Sempre linda e com fotos belíssimas, a influenciadora digital costuma chamar muita atenção na web.

Inclusive, recentemente a ex-sister deixou os seguidores babando ao dispensar o sutiã em um clique e apenas se cobrir com um lençol. Além disso, a influencer deixou o bumbum em evidência com uma calcinha fio-dental.

“Suas fotos merecem um quadro! Que pintura”, disparou uma internauta. “Perfeição essa mulher”, opinou outra. “Que tiro”, disse uma terceira fã.

Ver essa foto no Instagram ♥️ Uma publicação compartilhada por RAFAELLA KALIMANN (@rafakalimann) em 4 de Ago, 2020 às 5:41 PDT