Rafa Kalimann surge de biquíni e fãs vão ao delírio

Todos já sabem que Rafa Kalimann tem um corpão e uma sensualidade de tirar o fôlego. No entanto, mesmo assim, a ex-BBB não para de surpreender com seus cliques no Instagram.

Nesta quarta-feira (19), a influenciadora digital postou uma foto de biquíni enquanto tomava uma xícara de chá. Iluminada pelo sol, a ex-sister exibiu a boa forma.

Nos comentários, os fãs reagiram. “Todo foto um tiro diferente“, afirmou uma seguidora. “Deusa“, disse outra. “Linda demais“, elogiou uma terceira.

A internauta que afirmou que toda foto que Rafa Kalimann posta é “um tiro diferente”, tem razão. No perfil, a ex-BBB atualiza diariamente suas postagens com cliques arrasadores.

No mesmo dia, algumas horas antes, a influencer publicou um registro exibindo o bumbum bem de perto. Na mesma postagem, a ex-BBB compartilhou um clique exibindo a coxa e fazendo carão. “Diferentes formas“, legendou.