Rafa Vitti desabafa sobre descaso da população com a pandemia de coronavírus

Rafa Vitti fez um desabafo sobre o descaso da população e das autoridades com a pandemia de coronavírus. Em entrevista ao GShow, o ator revelou o desejo de criar por conta própria a vacina para extinguir a covid-19.

“Diante de tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país, se [eu] pudesse fazer a mágica de criar duas vacinas, uma para a covid-19 e outra para a ignorância, acho que ia ser de bastante valia“, afirmou ele.

Cumprindo o isolamento social com a esposa Tatá Werneck e a filha Clara Maria, o global disse que gostaria de poder resolver a falta de empatia das pessoas diante da atual situação do país com um passe de mágica.

“Esse período me fez questionar muitas coisas a respeito dessa forma como a gente vive, sempre vendendo o nosso tempo e, muitas vezes, deixando de lado coisas que são de extrema importância para a nossa alma“, refletiu.

Vitti revelou estar preocupado com o bem estar da filha de 9 mese; por isso, tem tomado todos os devidos cuidados para protegê-la.

“É um momento de muita reflexão, muita conexão, e de encarar realmente a parte sombria da nossa vida também, sabe? E aprender com ela, principalmente. Conseguir aprender com tudo isso e alcançar novas consciências. É um momento importante para a gente, de maneira geral, como família“, avaliou ele.

“Embora seja trabalhoso cuidar de um bebezinho, é muito, muito, muito recompensador. Cada olhar dela é mágico, essa conexão e todo o processo de descoberta de nós, como pais, e dela, nesse mundo novo para ela, descobrindo tudo. Acho que isso é a mágica“, finalizou.