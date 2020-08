Rafaella Santos faz carão e exibe coxas enormes na web

Muito ativa nas redes sociais, Rafaella Santos surgiu mais uma vez colocando toda sua sensualidade para jogo no Instagram. Nesta terça-feira (04), a irmã de Neymar ostentou os pernões bronzeados e sarados.

Para completar o visual, Rafaella, que não legendou a publicação, usou uma blusa de manda e uma boina vermelha. Maquiada, ela ainda apostou em um carão para dar aquele toque a mais para o registro.

Vale lembrar que o nome da influencer tem sido muito comentado nos últimos dias por causa do suposto retorno de relacionamento com Gabigol.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os dois jantaram juntos na última sexta-feira (31), no badalado restaurante Mrs Lan, na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse teria sido o segundo encontro dos pombinhos na semana.

Para quem não sabe, o romance entre o atacante do Flamengo e a irmã do craque do Paris Saint-Germain é marcado por idas e vindas desde 2017. Pelo que se sabe, os dois estão separados desde o início de 2020.

De acordo com o jornal Extra, após meses afastados, a influenciadora digital segue apaixonada pelo ex-namorado. Querendo mudar o status de relacionamento, Rafaella Santos tem tentado reatar com o boy.

Ver essa foto no Instagram 📸 Uma publicação compartilhada por Rafa (@rafaella) em 4 de Ago, 2020 às 5:48 PDT