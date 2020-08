Rafaella Santos surpreende e revela já ter perdoado traição

Rafaella Santos chamou a atenção dos seus seguidores ao mostrar que é gente como a gente. A famosa contou que já foi traída enquanto estava em um relacionamento, mas não citou o nome do rapaz.

Tudo aconteceu quando a irmã de Neymar publicou um vídeo no Instagram respondendo a um jogo de perguntas sobre situações que enfrentou na vida. A influenciadora, cabe lembrar, tem no currículo namorados como Gabigol e Lucas Lima.

Ela, então, confessou que, além de ter perdoado uma traição, também já fez uma declaração de amor mesmo sabendo que a pessoa não merecia.

Rafaella Santos ainda disse que já perdoou vários erros de uma pessoa, deixou de sair com amigos por causa de um homem em que estava se relacionando e correu atrás de alguém que a maltratava. A irmã de Neymar garantiu que perdoou mesmo sabendo que o indivíduo erraria novamente.

E tem mais. Ela ainda revelou que, por outro lado, nunca mudou sua personalidade para agradar o “crush” e também jamais correu atrás de um homem que não a queria.

Vale lembrar que o nome da influencer tem sido muito comentado nos últimos dias por causa do suposto retorno de relacionamento com Gabigol.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os dois jantaram juntos no último dia 31 de julho, no badalado restaurante Mrs Lan, na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse teria sido o segundo encontro dos pombinhos na mesma semana.

Para quem não sabe, o romance entre o atacante do Flamengo e a irmã do craque do Paris Saint-Germain é marcado por idas e vindas desde 2017. Pelo que se sabe, os dois estão separados desde o início de 2020.

De acordo com o jornal Extra, após meses afastados, a influenciadora digital segue apaixonada pelo ex-namorado. Querendo mudar o status de relacionamento, Rafaella Santos tem tentado reatar com o boy.