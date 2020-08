Rafinha Bastos é censurado ao aparecer nu com o pai em foto

Rafinha Bastos sempre foi uma figura polêmica e, assim sendo, não tem receio em peitar suas decisões. Para homenagear o pai neste domingo (9), o humorista apostou numa imagem ousada nas redes sociais e acabou sofrendo por isso.

“Feliz Dia dos Pais para o criador da zoeira sem limites. Parabéns, Doutor Júlio“, escreveu Rafinha na publicação que fez no Instagram. A foto mostrava os dois tomando banho, porém com o bumbum inteiramente de fora. O post chegou a ser curtido por celebridades como Adriane Galisteu e Leonardo Vieira.

Depois das centenas de comentários, o clique do famoso simplesmente sumiu do site, denotando que a rede social teria censurado a imagem, por conta da nudez. Apesar do esperado, Rafinha Bastos não repercutiu o ocorrido.

Pouco tempo depois, o artista compartilhou uma foto com o filho e se declarou ao herdeiro, ligeiramente alfinetando pais ausentes: “Meu companheiro de TODAS as horas. Obrigado pela parceria, filho. Feliz dia pra todos os pais de verdade… Não só os de passeio“.

“O único momento que você é fofo de verdade é quando fala do Tonzera. Quem vê, sabe“, comentou o jornalista Cauê Moura, citando o menino Tom (9). Um fã de Rafinha fez a seguinte observação: “Ele tá ficando mais parecido com você“.



Confira: