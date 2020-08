Rafinha Bastos faz delação ao lembrar de polêmica com Wanessa Camargo

Além de fazer revelações sobre o caso envolvendo PC Siqueira, Rafinha Bastos também fez uma revelação sobre a polêmica piada com Wanessa Camargo. Em entrevista ao canal Cortes do Flow, o humorista garantiu ter orgulho de não ter pedido desculpa na época.

Tudo aconteceu no extinto CQC, da Band. Em um dos episódios ao vivo, o apresentadora afirmou que “comeria Wanessa e o bebê”, quando ela estava grávida. Em seguida, então, a artista o processou e os dois enfrentaram uma batalha judicial por anos.

“O que eu fiz [não pedir desculpas em programa] não foi só pra mim. Eu sentia que era importante para a comédia. Eu tinha que cravar o pé, fincar o pé, e ‘deixa eu tentar fazer vocês entenderem: a piada não necessariamente é o que eu penso ou a minha opinião’”, declarou o famoso.

Rafinha ainda afirmou: “Não venham me achar que eu sou pedófilo. Aquele Magno Malta, senador da República, foi para o Congresso falar por 20 minutos que eu era pedófilo e que tínhamos que salvar as crianças do Brasil. Eles levaram um pouco a sério demais o que eu falei”.

“Talvez a minha comunicação nesse momento tenha sido um pouco equivocada. A minha decisão de não pedir desculpas eu tenho orgulho“, disse ele. “Pouca gente sabe, mas, quando aconteceu isso, eu fiquei dividido entre: ‘Não vou pedir desculpas, porque esse é meu trabalho’, e do outro lado, ‘tem uma menina que pode estar sofrendo’”, desabafou.

O apresentador também lembrou: “A primeira coisa que eu fiz, antes de ser suspenso do programa: eu mandei e-mail para o cara [Marcos Buaiz]: ‘quero que você entenda, que meu objetivo nunca foi ofender você ou sua família. Sou comediante, faço piada. Se de alguma maneira eu causei transtorno a sua família, eu peço desculpas, mas entendam que estão muito chateados com a repercussão disso aqui, não especificamente com a piada”.

“Eu perdi. Escolhi não ir para esse lado. Quem meteu os rabos entre as pernas e jogou o jogo teve oportunidades que eu não tive. Não também que eu quisesse. Mas tiveram oportunidades de dar uns passos que eu não dei. O Marco Luque está na Globo. Eu não queria. Seria demitido na segunda semana na Globo, mas jogar o jogo fez com que essas pessoas de alguma maneira chegassem a algum lugar”, acrescentou Rafinha Bastos.