Rafinha Bastos revela medo e situação com PC Siqueira após polêmica

Rafinha Bastos voltou a falar sobre o caso PC Siqueira, que foi acusado de pedofilia, recentemente. Em entrevista ao canal Cortes do Flow, o humorista revelou que foi para a casa do digital influencer com a polícia, após a polêmica, temendo que o ex-sócio tirasse a própria vida.

Segundo o ex-apresentador da Band, PC Siqueira ficou irritado ao ver o vídeo em que Rafinha falou sobre a denúncia do crime, na época, e foi conversar com ele.

“Ele ficou muito louco. Ficou puto por eu ter feito o vídeo, mas eu disse: ‘Eu só estou tentando ser humano, e a gente é humano na internet. Você fala as coisas que você sente o tempo inteiro, e eu estou falando o que eu sinto e o que eu acho importante para mim. Não é nem pelo público, é para mim’”, afirmou.

Porém, logo depois que tirou satisfações com o famoso, o influencer postou uma mensagem sugestiva e acabou intrigando Bastos.

“Ele postou: ‘Se você quer escuridão… Eu faço a chama se apagar’. Pensei: ‘Ah, o filho da puta vai se matar no dia que eu postei o vídeo. E mais, vai se matar e eu vou ser o cara que empurrou ele da janela’”, lembrou o comediante.

Rafinha Bastos completou: “Fui para a porta da porta da casa do cara, chamei a polícia. Eu estava pensando primeiramente no cara e depois em mim, porque obviamente eu não queria ficar a vida toda pensando: ‘Eu fui o empurrão’. Cheguei lá com 25 policiais”.

Segundo o apresentador, o acusado atendeu os agentes pelo interfone e revelou que estava tudo bem com ele. Ainda na entrevista, o humorista confessou que não se precipitou ao falar sobre o caso e que estava consternado.

“Eu nem sabia se era verdade ou mentira. Só de saber da possibilidade… Fiquei com raiva! Eu brinco com todos, sacaneio todos, critico o [Jair] Bolsonaro, e não vou falar sobre algo que está acontecendo aqui, no meu jardim? Eu precisava mostrar a minha cara e falar o que eu estava sentindo“, disparou.