Rainer Cadete aparece dentro do barril do Chaves e se declara

O ator Rainer Cadete usou as redes sociais para um TBT pra lá de saudosista. O galã das novelas da Globo surgiu dentro de um barril em um cenário que remete à vila do seriado Chaves.

“Revirando o “barril, encontrei essa que dá e mata a saudade. Chaves mal se despediu das telinhas, mas vai estar sempre na memória, não é?”, escreveu o ator na legenda da publicação feita na semana passada no Instagram.

Os seguidores de Rainer Cadete logo comentaram o clique e as saudades do seriado mexicano, que deixou de ser exibido pelo SBT após 36 anos. “Vai deixar saudades nas manhãs de domingo…“, escreveu uma seguidora.

“Eu tenho uma igualzinha, rs. Chavinho é eterno!!”, comentou outro. “Já gostava de você, agora, então, amooooo“, disse mais uma. “O Chaves nunca recebeu algo tao caro dentro da sua casinha, e não tô falando do Rainer“, comentou outro.

Falando no ator, recentemente, Rainer compartilhou uma foto ousada dentro de um provador e sem camisa. O rapaz esquentou as timelines e legendou a foto com emojis de fogo e biscoito. Seus fãs não perderam a chance de comentar o clique.

Ver essa foto no Instagram 🔥🔥🍪🍪 Uma publicação compartilhada por rainercadete (@rainercadete) em 7 de Ago, 2020 às 5:11 PDT