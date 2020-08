Raised by Wolves: trailer da série sci-fi de Ridley Scott no HBO Max

O HBO Max divulgou nesta quarta-feira (05) o primeiro trailer de Raised by Wolves, série de ficção científica de Ridley Scott (Blade Runner: O Caçador de Androides). Ambientado em um planeta misterioso, a trama terá como premissa a reconstrução de uma nova civilização após a destruição da Terra causada por uma grande guerra.

Nesse contexto, os androides Mãe (Amanda Collin) e Pai (Abubakar Salim) ficarão encarregados da tarefa de criar crianças humanas e protegê-las de ameaças, ainda com propósitos desconhecidos. Os trechos intensos, repleto de cenas de ação e violência, oferecem o belo visual futurista da paisagem alienígena do local e faz um simbolismo da narrativa com o conto infantil “Os Três Porquinhos”.

Vale ainda destacar os efeitos visuais e momentos assustadores, em meio ao forte conceito de núcleo familiar, dominado por traumas e conflitos, que deve ser abordado conforme sugerido na prévia. Confira!

[embedded content]

O elenco também terá Travis Fimmel (Vikings), Winta McGrath (Marcas do Passado), Niamh Algar (Pensamentos Impuros), Matias Varela (Assassin’s Creed), Felix Jamieson (Game of Thrones), Ethan Hazzard (Break), Jordan Loughran (Conexão Escobar), Aasiya Shah (Unforgotten) e Ivy Wong (Rogue One: Uma História Star Wars).

Raised By Wolves estreará no serviço de streaming em 03 de setembro e marcará o primeiro trabalho de Scott em um projeto para a televisão, nos Estados Unidos. O cineasta, inclusive, dirige os dois primeiros episódios da série, que terá 10 capítulos no total.



Fonte: Tecmundo