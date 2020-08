Ramon Menezes fala sobre testes em jogo-treino do Vasco

O Vasco realizou seu último teste antes do Campeonato Brasileiro e venceu o Volta Redonda em jogo-treino. Na atividade, o técnico Ramon Menezes fez diversos testes na equipe.

O comandante cruzmaltino elogiou o adversário e pregou foco na evolução do time.

“Foi um jogo muito bom. Enfrentamos um adversário bem organizado, com bons jogadores e bem treinado. A gente esperava essa dificuldade, foi um bom teste. Fiz modificações no time que começou os dois jogos do Estadual. A ideia era recuperar esses atletas para todos estarem à disposição no Brasileiro. Todos que entraram se comportaram bem. Esse é o comportamento que a gente está trabalhando: um time aguerrido quando perde a bola e com prazer de jogar futebol com a bola. A cada jogo, temos coisas para corrigir, conversamos muito nos treinamentos, filmamos e batemos papo no dia seguinte. Há a maior preocupação de ver tudo. O trabalho é pelo crescimento e pela evolução de uma equipe. Todos estão entendendo bem o que tem sido pedido e o que estamos treinando”, disse.

Ramon Menezes se mostrou focado nos adversários do Vasco. O treinador admitiu que vai ver os jogos de Palmeiras e Sport, primeiros dois confrontos dos cariocas na Série A.

“Vamos ver o jogo amanhã do nosso provável adversário que é o Palmeiras. Se eles forem para final do Paulista, a estreia será contra o Sport. É continuar trabalhando, na segunda-feira já teremos uma ideia. O mais importante é a recuperação de todos os atletas”, declarou.

Caso o Palmeiras se classifique para a final do Paulista, a estreia no Vasco será contra o Sport, no dia 13 de agosto, em São Januário.