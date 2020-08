Ratched: série derivada de Um Estranho no Ninho ganha trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira (04) o primeiro trailer de Ratched, série de suspense sobre a origem da infame enfermeira Mildred Ratched. Estrelada por Sarah Paulson (American Horror Story), a trama será baseada no livro Um Estranho no Ninho, de Ken Kesey, e acompanhará sua progressão assassina na condução de experimentos monstruosos nas instalações de uma instituição psiquiátrica.

Situada em 1947, a prévia apresenta a protagonista, após se mudar para o norte da Califórnia para trabalhar em um importante hospital. Inicialmente vista com características de empatia e inocência, ela logo se mostra como perversa e ameaçadora, ao longo de uma bela e macabra cinematografia, acompanhada de trilha sonora marcante. Confira!

[embedded content]

Ainda não foi revelado detalhes sobre os personagens adicionais. Contudo, o elenco será composto por Cynthia Nixon (Sex and the City), Judy Davis (Maridos e Esposas), Sharon Stone (Instinto Selvagem), Jon Jon Briones (Sons of Anarchy), Finn Wittrock (A Grande Aposta), Charlie Carver (Desperate Housewives), Amanda Plummer (Pulp Fiction: Tempo de Violência), Corey Stoll (House of Cards) e Vincent D’Onofrio (Nascido para Matar).

Ratched foi criada e roteirizada por Evan Romansky, produzida ao lado de Ryan Murphy (Hollywood), Michael Douglas (Wall Street: Poder e Cobiça), Ian Brennan (Glee) e Paulson. A atração já foi renovada pelo serviço de streaming para sua segunda temporada e terá ao todo 18 episódios. A série chegará à plataforma em 18 de setembro.



Fonte: Tecmundo